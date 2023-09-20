Водитель сбил школьницу и сбежал с места ДТП в Новосибирске

ЧП случилось в Ленинском районе города, в микрорайоне Горском. Десятилетняя школьница переходила дорогу и попала под колеса автомобиля. Водитель даже не остановился.

― 20 сентября в 16:25 на территории Ленинского района, неустановленный водитель, двигался на неустановленном автомобиле (предположительно белый седан) по улице Выставочная со стороны улицы Котовского, в сторону улицы Планировочная. И в пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства. Полицейские просят очевидцев ДТП сообщить о произошедшем в отдел розыска по телефону: 232-23-19.