855 тысяч*, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной

Уникальность местоположения «Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.

Транспортная доступность: 7 минут на машине до станции метро «Речной вокзал», а пешком до нее можно дойти за 15-20 минут. Остановки общественного транспорта. Михайловская набережная. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую — создает дополнительное удобство для автомобилистов.

С точки зрения инфраструктуры место тоже удачное. Рядом с домом — гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь расположены детские сады, поликлиника, школа.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

Интерьерное решение подъездов перекликается с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня, теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 72,7 кв. м и 84 кв. м. Планировки продуманы и функциональны, без неиспользуемого пространства.

Квартиру можно приобрести прямо сейчас или на новогодних каникулах.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация: наш.дом.рф

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