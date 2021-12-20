855 тысяч*, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной

Уникальность местоположения «Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.
С точки зрения инфраструктуры место тоже удачное. Рядом с домом — гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь расположены детские сады, поликлиника, школа.
У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.
Интерьерное решение подъездов перекликается с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня, теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.
Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 72,7 кв. м и 84 кв. м. Планировки продуманы и функциональны, без неиспользуемого пространства.
Квартиру можно приобрести прямо сейчас или на новогодних каникулах.
Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
ул. Вокзальная магистраль, 8а
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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**Программа «Господдержка—2020» от банка ВТБ (ПАО). Стоимость — 5,7 млн, ставка — 5,75%, срок кредита — 20 лет, первоначальный взнос — 15% от стоимости.
Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация: наш.дом.рф
Банки-партнеры: Сбер, ДОМ.РФ; ВТБ (ПАО); Альфа-Банк и др.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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