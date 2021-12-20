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Новосибирский чиновник получил должность в мэрии Челябинска

  • 20/12/2021, 14:01
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Новосибирский чиновник получил должность в мэрии Челябинска
Он займется челябинскими дорогами.

Новым заместителем главы города Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту назначен Андрей Ксензов. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили на аппаратном совещании в мэрии города, передает челябинское информационное агентство «Первое областное».

— У Андрея Евгеньевича уже есть опыт работы в дорожной отрасли: с 2017 по 2020 годы он занимал должность начальника управления организации дорожной деятельности в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, а также работал заместителем министра транспорта Крыма. Кроме того, Андрей Ксензов был начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. — Также Андрей Ксензов являлся первым заместителем главы Новосибирска, в этой должности он проработал около года. Затем возглавил городской метрополитен.

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Напомним, трудовые отношения с Андреем Ксензовым на посту руководителя муниципального предприятия «Новосибирский метрополитен» были прекращены 20 марта 2017 года. Об этом 21 марта в эфире радио «Городская волна» заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что главной причиной увольнения стало нарушение финансовой дисциплины. По словам мэра, за время работы Ксензова на посту начальника метрополитена систематически поступали жалобы на финансовые нарушения и вольное распоряжение деньгами муниципального предприятия. Работники метрополитена жаловались на задержки зарплаты и премии рядовому персоналу. Анатолий Локоть отметил, что данные жалобы подтвердились специальной комиссией, анализировавшей соблюдение личной финансовой дисциплины руководителем муниципального предприятия.

В феврале 2020 Ксензов был назначен на должность заместителя министра транспорта Республики Крым. В первой половине года ходили слухи, что он может вернуться в Новосибирск и приступить к работе в группе компаний «Сибавтобан». В декабре 2020 Ксензов вернулся в регион. В начале 2021 года стало известно, что он возглавил ООО «УК «Приоритет-НСК», которая работает в сфере ЖКХ.

Фото пресс-службы администрации Челябинска

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Челябинск Новосибирск

Теги : отставки назначения власть


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