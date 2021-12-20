Погода в Новосибирске на Новый год и новогодние каникулы

В преддверии Нового года в Новосибирске ожидается мороз и небольшой снег — 29-30 декабря ночью температура опустится до -30 градусов. Метеорологи Яндекс.Погоды прогнозируют, что в Новый год в город неожиданно придёт оттепель. В пятницу 31 декабря днем будет около -5 градусов, а вот уже 1 января — около 0, возможна гололедица.

По словам руководителя группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александра Ганьшина, потом температура сильно упадет — днем 2 января ожидается около -20, ночью 3-4 января столбики термометров могут опуститься до -40. Специалист сервиса предупреждает о сильных морозах до самого Рождества: днём температура опустится до -20, ночью же — до -30. Атмосферное давление тоже будет меняться — метеорологи предупреждают метеозависимых о сильных перепадах.

Яндекс.Погода строит прогнозы с помощью уникальной технологии Meteum 2.0. Это единственная технология в мире, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.