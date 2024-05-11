9-летнюю девочку на самокате сбили в Новосибирске

Водитель сбил 9-летнюю девочку на самокате в Советском районе Новосибирска. Происшествие случилось вечером 10 мая на улице Терешковой.
— 32-летний водитель CHERY TIGGO двигался со стороны улицы Морской проспект в сторону улицы Терешковой, — отмечает в сообщении ГИБДД Новосибирска.
Скорей всего, он не заметил девочку, и та угодила прямо под колеса иномарки.
Пострадавшая находится в медицинском учреждении.
Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что самокат врезался в припаркованную «Тойоту Камри» в центре Новосибирска.
Источник фото: ГИБДД по Новосибирской области
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