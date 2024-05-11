9-летнюю девочку на самокате сбили в Новосибирске

Водитель сбил 9-летнюю девочку на самокате в Советском районе Новосибирска. Происшествие случилось вечером 10 мая на улице Терешковой.

— 32-летний водитель CHERY TIGGO двигался со стороны улицы Морской проспект в сторону улицы Терешковой, — отмечает в сообщении ГИБДД Новосибирска.

Скорей всего, он не заметил девочку, и та угодила прямо под колеса иномарки.

Пострадавшая находится в медицинском учреждении.

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о том, что самокат врезался в припаркованную «Тойоту Камри» в центре Новосибирска.