Магнитная буря уровня G5 пришла в Новосибирск

Ночью 11 мая на Земле произошла магнитная буря максимального уровня G5.
По данным Института прикладной геофизики, это явление было «экстремально сильным». Оно могло нарушить работу спутниковой навигации и связи.
Также сообщается, что в средних широтах было видно полярное сияние.
Напоминаем, что в этот период люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать недомогание. Например, возможны тошнота или головокружение.
Специалисты рекомендуют снизить физическую активность в это время.
Ранее редакция сообщала о том, что полярное сияние можно было наблюдать в небе над Новосибирском.
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