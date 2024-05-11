Магнитная буря уровня G5 пришла в Новосибирск

Ночью 11 мая на Земле произошла магнитная буря максимального уровня G5.

По данным Института прикладной геофизики, это явление было «экстремально сильным». Оно могло нарушить работу спутниковой навигации и связи.

Также сообщается, что в средних широтах было видно полярное сияние.

Напоминаем, что в этот период люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать недомогание. Например, возможны тошнота или головокружение.

Специалисты рекомендуют снизить физическую активность в это время.

Ранее редакция сообщала о том, что полярное сияние можно было наблюдать в небе над Новосибирском.