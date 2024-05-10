Самокат врезался в припаркованную Тойоту Камри в центре Новосибирска

За 4 месяца 2024 года в Новосибирске произошло 7 ДТП с участием самокатов, в результате которых пострадали 7 человек, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Новосибирской области.

— Около полуночи с 8 на 9 мая на территории Железнодорожного района водитель электросамоката, двигался по улице Ленина в сторону Вокзальной Магистрали и совершил наезд на припаркованный автомобиль Тойота Камри, В результате водитель самоката получил травмы, — уточнили в ГИБДД.

Напомним, в этом году сезон самокатов в Новосибирске стартовал 4 апреля. первой свой флот на улицы города вывела компания Whoosh. В середине апреля на улицах Новосибирска появились самокаты «Яндекса». О планах возвращения в город также говорили в компании «Юрент».

Ранее редакция сообщала о том, что «Мерседес» сбил 4-летнюю девочку на самокате в Новосибирске.