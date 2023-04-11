9% посетителей отечественных горнолыжных курортов в минувшем сезоне были из Новосибирска

Самыми популярными местами отдыха россиян в этом сезоне стали склоны Сочи. Туда отправились 40% жителей РФ, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона. Таковы итоги анализа, проведенного сервисом бронирования отелей МТС Travel.

Самыми активными курортниками этой зимой стали жители Москвы и Московской области. Но от москвичей не отстают жители Новосибирской области и Краснодарского края — по 9% от всех туристов на горнолыжных курортах в других регионах были новосибирцами, а также жителями Кубани.

Отметим, что в топ-5 горнолыжных курортов по количеству гостей вошли Архыз (республика Карачаево-Черкесия), Шерегеш (Кемеровская область), Абзаково (Республика Башкортостан) и Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика). Вместе с курортами горного кластера Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром») пять комплексов приняли 80% российских туристов в сезоне 2022-2023. Остальные 20% предпочли другие локации.

Наибольший прирост турпотока за год показали курорты «Горный воздух» в Сахалинской области и «Абзаково» в Республике Башкортостан — количество посетителей из других регионов в этих локациях выросло на 20% год к году.

Также было выявлены места с наибольшим количество местных лыжников и сноубордистов. Это «Красная сопка» в Камчатском крае, где 94% посетителей — местные жители, «Горный воздух» в Сахалинской области (77% местных), «Хвалынск» в Саратовской области (60%). На курортах «Губаха» в Пермском крае и «Свияжские холмы» в Татарстане по 57% отдыхающих в этом сезоне были местными жителями.

Ранее редакция сообщала о том, что стратегию развития туризма в Сибири предложили скорректировать.