Новосибирцы сами выберут имя парку в пойме реки Ини

С 15 апреля по 31 мая текущего года на портале (авторизация через Госуслуги) пройдет голосование по выбору имени для нового парка в пойме реки Ини. Голосовать может любой житель города в возрасте от 14 лет, сообщили в пресс-службе мэрии.

В следующем году в рамках благоустройства территории в пойме реки Ини в Первомайском районе вдоль улицы Заречной проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, установят детские и спортивные площадки, пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки.

— Жители Новосибирска также могут стать волонтерами. Их задача – информировать горожан о возможности участия во Всероссийском онлайн-голосовании. В волонтерские штабы принимают желающих от 14 лет. Подать заявку можно на портале, — добавили в мэрии.

Отмечается, что столица Сибири уже пять лет является активным участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время в Новосибирске благоустроено свыше 250 дворов и 700 тыс. кв. м общественных пространств. Также выполнены реконструкция и благоустройство таких объектов, как парк «Михайловская набережная», Заельцовский парк, Затулинский парк, Монумент Славы, парк «Каменка».

Ранее редакция сообщала, что в Ленинском районе Новосибирска отремонтируют Памятный знак.

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