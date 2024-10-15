9 снегометателей закупит в лизинг мэрия Новосибирска

Городской центр организации дорожного движения Новосибирска планирует взять в лизинг девять ковшовых погрузчиков. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заявки на участие в тендере принимаются с 11 по 21 октября текущего года. 22 октября подрядчик будет определен.

Начальная цена контракта составляет 267,3 млн рублей. В документации указало, что выплачиваться деньги будут частями, в период с 2025 по 2029 год. При этом, компания-победитель должна будет поставить технику не позднее 31 января 2025 года.

По условиям контракта, за указанную сумму подрядчик, выигравший тендер, должен будет поставить по системе лизинга девять ковшовых погрузчиков. Главное требование к участникам закупки — «наличие опыта исполнения в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора». Основные требования к технике – все погрузчики должны быть изготовлены не раньше 2023 года и обязательно оснащены снегометателями.

Уточним, погрузчики со снегометателями позволяют убирать снежный покров до 760 мм. С помощью специальных шнеков такая техника собирает снег и отбрасывает его в сторону.

Напомним, в этом году на покупку 103 единиц техники городской бюджет направил более 2 миллиардов рублей. Еще 11 единиц мэрия планировала купить дополнительно.