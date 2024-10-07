Снегоуборочная техника в Новосибирске готова к зиме на 70%

В Новосибирске готовность спецтехники к уборке улиц зимой оценивается в 70%.

Как напомнил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании, в этом году на покупку техники было направлено более 2 миллиардов рублей.

– Техника приходит универсальная, всесезонная. Рассчитана на все климатические условия, – отмечает мэр.

Он подчеркнул, что зимой машины будут очищать проезжую часть и дорожную инфраструктуру от снега. Также спецтехника будет заниматься обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами.

– До конца этого года получаем 103 единицы, еще 11 купим дополнительно, техника поступает и распределяется между районами, – рассказал Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что беспилотная газонокосилка убрала улицу в Советском районе Новосибирска.