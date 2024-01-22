Рекламодателям

93 контрактных троллейбуса из 120 поставлены в Новосибирск

  • 22/01/2024, 11:48
Автор:
93 контрактных троллейбуса из 120 поставлены в Новосибирск
По трамваям также сроки поставок сорваны.

На 22 января 2024 года Новосибирск получил 93 из 120 троллейбусов на автономном ходу. Об этом сообщил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании в правительстве региона.

— 93 из 120 троллейбуса поступило. 13 с начала года и 1 находится в пути, — уточнил он.

По словам Клемешова, оставшиеся троллейбусы должны поступить до марта 2024 года. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о том, что за срыв сроков поставки новых троллейбусов мэрия Новосибирска оштрафует лизингодателя.

Не исполнен также и контракт по поставкам трамваев. Как доложил Олег Клемешов, из пяти трамваев, которые должны были быть поставлены в декабре, один в пути. Остальные перенесены на январь. Что касается, трамваев новой модификации, то по ним сроки пока остаются прежними — март 2024 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посоветовал съездить на заводы посмотреть ситуацию на месте.

— Оценивайте ситуацию. Может необходимо съездить на заводы. Особенно в Беларусь, чтобы посмотреть, все ли там так, как вам сообщают поставщики, — посоветовал он.

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. В ноябре компания получила контракт на поставку еще 80 единиц техники. Еще 49 низкопольных троллейбусов городу поставит АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Программа модернизации трамваев реализуется в Новосибирске, совместно с белорусскими партнерами ОАО «Управляющая компания холдинга «БелКомМаш». По данным мэрии, с 2017 года в Новосибирске выпущено 42 трамвая. Первый корпус новой модификации поступит в Новосибирск из Белоруссии уже в первом квартале 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске.

Фото пресс-службы мэрии города Новосибирска

281

Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : троллейбус общественный транспорт контракт


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54

Подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты собирают в Новосибирской области

До окончания сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов остается менее двух недель, штабы активизируют свою работу.
Читать далее >>

Дизайн-проект Нарымского сквера предлагают оценить новосибирцам

Сквер будет разделен на зоны влияния цирка и собора, а дизайн-кодами пространства станут скворцы и арлекины.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы

Необходимо собрать — 1 880 780 рублей.
Читать далее >>

На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение

Количество официальных купелей за 5 лет в регионе также уменьшилось.
Читать далее >>

На третьи сутки без тепла и горячей воды жалуются новосибирцы

Управляющие компании не могут запустить тепло в многоквартирных домах, а жители разбирают в магазинах обогреватели.
Читать далее >>

С должности может уйти глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников

Эксперт прогнозирует ротацию кадров в мэрии города и риски для некоторых крупных девелоперов.
Читать далее >>

Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.
Читать далее >>

Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске

Застройщиком выступает одна из компаний новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова.
Читать далее >>

Инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются

Покупка средней квартиры в новостройке обойдется на миллион дороже и будет окупаться на 2,5 года дольше.
Читать далее >>

Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

В перспективе их можно будет использовать для мониторинга теплосетей и в ЖКХ.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Мода-2024: время шансов

Мода-2024: время шансов

Бурные события 2022-2023 годов радикально поменяли картину российского fashion-рынка. «Что же из этого следует?» ― как пелось в советском шлягере про зиму. Следует шить. И пользоваться шансами на рост бизнеса.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Девушка-пристав защитила бойца СВО от коллекторов в Новосибирске
22/01/24 11:51
Право&Порядок
93 контрактных троллейбуса из 120 поставлены в Новосибирск
22/01/24 11:48
Транспорт
Стало известно, как будет работать гимназия №10 со сгоревшим подвалом в Новосибирске
22/01/24 11:44
Образование Общество
Подростки толпой избили 13-летнего школьника в микрорайоне КСМ в Новосибирске
22/01/24 11:20
Общество Происшествия
В двух домах Новосибирска до сих пор нет тепла
22/01/24 11:05
Власть Город Общество
На Крещение окунулись в купели более 35 тысяч жителей Новосибирской области
22/01/24 10:48
Общество
Семью наркодилеров задержали с 19 кг украинского мефедрона в Новосибирске
22/01/24 10:47
Право&Порядок
Номинацию «Признание детства» вручили ученому НГУ Тимуру Насыбуллову
22/01/24 10:46
Общество
Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть почтил память Ленина
22/01/24 10:27
Общество
Главный режиссер НОВАТа стал председателем жюри национальной премии «Золотая маска»
22/01/24 9:47
Культура
Лучшую снежную скульптуру-2024 выбрали жители Новосибирска
21/01/24 17:14
Общество
Третье место по младенческой смертности в Сибири заняла Новосибирска область
21/01/24 17:12
Общество
Певица Zivert будет снимать клип в Новосибирской области
21/01/24 13:10
Общество
Группа ВИС объяснила увеличение срока строительства поликлиники в Новосибирске
21/01/24 13:05
Город
Перевозчики жалуются на сбои навигационной системы в Новосибирской области
21/01/24 12:09
Бизнес Власть Транспорт
Женщина сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске
21/01/24 9:48
Происшествия
Глава СК России взял на контроль дело о затопленной квартире в Новосибирске
21/01/24 9:45
Право&Порядок
СК расследует гибель годовалой девочки от истязаний в Новосибирске
20/01/24 18:06
Происшествия
Десять многоквартирных домов получили положительное заключение госэкспертизы в Новосибирске
20/01/24 17:39
Недвижимость
Второй концерт Лолиты отменен в Новосибирске
20/01/24 16:37
Культура Общество
Популярное
Прогноз для метеочувствительных: магнитная буря 23 января
22/01/24 9:48
В этом году АвтоВаз выкрасит модели Lada в два новых оттенка
19/01/24 15:38
Врачи назвали смертельную дозу алкоголя
19/01/24 10:58
Верховный суд счел использование феминитивов признаком участия в «движении ЛГБТ»
19/01/24 9:41
«Мы недорабатываем..»: Володин поручил проанализировать состояние объектов ЖКХ в регионах
18/01/24 14:50
Китайские ученые создали штамм коронавируса, который убивает за 8 дней
18/01/24 12:46
Новости компаний
Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса
22/01/24 10:52
Розничный портфель Банка Уралсиб в Новосибирске достиг 8,5 млрд рублей по итогам 2023 года
19/01/24 10:04
АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ
18/01/24 16:34
Тридцать три года работы на благо клиентов: Банк «Левобережный» празднует свой день рождения
18/01/24 12:00
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска