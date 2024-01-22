93 контрактных троллейбуса из 120 поставлены в Новосибирск

На 22 января 2024 года Новосибирск получил 93 из 120 троллейбусов на автономном ходу. Об этом сообщил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании в правительстве региона.

— 93 из 120 троллейбуса поступило. 13 с начала года и 1 находится в пути, — уточнил он.

По словам Клемешова, оставшиеся троллейбусы должны поступить до марта 2024 года. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о том, что за срыв сроков поставки новых троллейбусов мэрия Новосибирска оштрафует лизингодателя.

Не исполнен также и контракт по поставкам трамваев. Как доложил Олег Клемешов, из пяти трамваев, которые должны были быть поставлены в декабре, один в пути. Остальные перенесены на январь. Что касается, трамваев новой модификации, то по ним сроки пока остаются прежними — март 2024 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посоветовал съездить на заводы посмотреть ситуацию на месте.

— Оценивайте ситуацию. Может необходимо съездить на заводы. Особенно в Беларусь, чтобы посмотреть, все ли там так, как вам сообщают поставщики, — посоветовал он.

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. В ноябре компания получила контракт на поставку еще 80 единиц техники. Еще 49 низкопольных троллейбусов городу поставит АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Программа модернизации трамваев реализуется в Новосибирске, совместно с белорусскими партнерами ОАО «Управляющая компания холдинга «БелКомМаш». По данным мэрии, с 2017 года в Новосибирске выпущено 42 трамвая. Первый корпус новой модификации поступит в Новосибирск из Белоруссии уже в первом квартале 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске.