Девушка-пристав защитила бойца СВО от коллекторов в Новосибирске

Приставы восстановили права сибиряка, который находится на СВО.
— Трем финансовым организациям назначили административные штрафы за нарушения, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Сперва к приставам пришла мама бойца и обратилась за помощью. По словам женщины, ей поступают различные сообщения и звонки по вопросу просроченной задолженности сына-бойца.
Приставы занялись обращением женщины и выявили нарушения в нескольких организациях.
Так, например, направлялись более четырех sms-сообщений в неделю. Также стоит отметить, что среди нарушителей оказался крупный банк.
Общий штраф для нарушителей составил 170 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что приставы помогли вернуть матери автомобиль сына в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой ФССП по Новосибирской области
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