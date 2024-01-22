Девушка-пристав защитила бойца СВО от коллекторов в Новосибирске

Приставы восстановили права сибиряка, который находится на СВО.

— Трем финансовым организациям назначили административные штрафы за нарушения, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Сперва к приставам пришла мама бойца и обратилась за помощью. По словам женщины, ей поступают различные сообщения и звонки по вопросу просроченной задолженности сына-бойца.

Приставы занялись обращением женщины и выявили нарушения в нескольких организациях.

Так, например, направлялись более четырех sms-сообщений в неделю. Также стоит отметить, что среди нарушителей оказался крупный банк.

Общий штраф для нарушителей составил 170 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы помогли вернуть матери автомобиль сына в Новосибирске.