Стало известно, как будет работать гимназия №10 со сгоревшим подвалом в Новосибирске

Два дня гимназия №10 будет работать на дистанционном обучении.

― За выходные провели уборку. За два дня, понедельник и вторник (22 и 23 января), Роспотребнадзор сделает замеры воздуха в помещениях. И гимназия приступит к занятиям, ― рассказал Олег Клемешов, врио мэра Новосибирска на оперативном совещании.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на данный момент в школах жесточайший дефицит площадей для обучения и дополнительных занятий.

― Почему в гимназии нашли возможность отдать помещение частникам ― большой вопрос. Пусть на него ответит департамент образования, ― сказал Травников.

Напомним, пожар в подвале гимназии случился днем 18 января. Пожарным удалось потушить пламя в подвальном помещении школы, которое сдавалось в аренду частному охранному предприятию, за 35 минут.

Учеников и педагогов экстренно эвакуировали в театр Красный Факел.

В результате пожара погиб один человек.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликованы фото сгоревшего подвала в гимназии № 10 в Новосибирске.