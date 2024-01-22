Рекламодателям

Стало известно, как будет работать гимназия №10 со сгоревшим подвалом в Новосибирске

  • 22/01/2024, 11:44
Автор:
Стало известно, как будет работать гимназия №10 в которой сгорел подвал в Новосибирске
На данный момент ученики гимназии занимаются дистанционно.

Два дня гимназия №10 будет работать на дистанционном обучении.

― За выходные провели уборку. За два дня, понедельник и вторник (22 и 23 января), Роспотребнадзор сделает замеры воздуха в помещениях. И гимназия приступит к занятиям, ― рассказал Олег Клемешов, врио мэра Новосибирска на оперативном совещании.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на данный момент в школах жесточайший дефицит площадей для обучения и дополнительных занятий.

― Почему в гимназии нашли возможность отдать помещение частникам ― большой вопрос. Пусть на него ответит департамент образования, ― сказал Травников.

Напомним, пожар в подвале гимназии случился днем 18 января. Пожарным удалось потушить пламя в подвальном помещении школы, которое сдавалось в аренду частному охранному предприятию, за 35 минут.

Учеников и педагогов экстренно эвакуировали в театр Красный Факел.

В результате пожара погиб один человек.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликованы фото сгоревшего подвала в гимназии № 10 в Новосибирске.

Фото: Артём Рязанов

337

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар дистанционное обучения гимназия №10


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54

Подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты собирают в Новосибирской области

До окончания сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов остается менее двух недель, штабы активизируют свою работу.
Читать далее >>

Дизайн-проект Нарымского сквера предлагают оценить новосибирцам

Сквер будет разделен на зоны влияния цирка и собора, а дизайн-кодами пространства станут скворцы и арлекины.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы

Необходимо собрать — 1 880 780 рублей.
Читать далее >>

На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение

Количество официальных купелей за 5 лет в регионе также уменьшилось.
Читать далее >>

На третьи сутки без тепла и горячей воды жалуются новосибирцы

Управляющие компании не могут запустить тепло в многоквартирных домах, а жители разбирают в магазинах обогреватели.
Читать далее >>

С должности может уйти глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников

Эксперт прогнозирует ротацию кадров в мэрии города и риски для некоторых крупных девелоперов.
Читать далее >>

Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.
Читать далее >>

Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске

Застройщиком выступает одна из компаний новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова.
Читать далее >>

Инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются

Покупка средней квартиры в новостройке обойдется на миллион дороже и будет окупаться на 2,5 года дольше.
Читать далее >>

Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

В перспективе их можно будет использовать для мониторинга теплосетей и в ЖКХ.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Мода-2024: время шансов

Мода-2024: время шансов

Бурные события 2022-2023 годов радикально поменяли картину российского fashion-рынка. «Что же из этого следует?» ― как пелось в советском шлягере про зиму. Следует шить. И пользоваться шансами на рост бизнеса.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Девушка-пристав защитила бойца СВО от коллекторов в Новосибирске
22/01/24 11:51
Право&Порядок
93 контрактных троллейбуса из 120 поставлены в Новосибирск
22/01/24 11:48
Транспорт
Стало известно, как будет работать гимназия №10 со сгоревшим подвалом в Новосибирске
22/01/24 11:44
Образование Общество
Подростки толпой избили 13-летнего школьника в микрорайоне КСМ в Новосибирске
22/01/24 11:20
Общество Происшествия
В двух домах Новосибирска до сих пор нет тепла
22/01/24 11:05
Власть Город Общество
На Крещение окунулись в купели более 35 тысяч жителей Новосибирской области
22/01/24 10:48
Общество
Семью наркодилеров задержали с 19 кг украинского мефедрона в Новосибирске
22/01/24 10:47
Право&Порядок
Номинацию «Признание детства» вручили ученому НГУ Тимуру Насыбуллову
22/01/24 10:46
Общество
Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть почтил память Ленина
22/01/24 10:27
Общество
Главный режиссер НОВАТа стал председателем жюри национальной премии «Золотая маска»
22/01/24 9:47
Культура
Лучшую снежную скульптуру-2024 выбрали жители Новосибирска
21/01/24 17:14
Общество
Третье место по младенческой смертности в Сибири заняла Новосибирска область
21/01/24 17:12
Общество
Певица Zivert будет снимать клип в Новосибирской области
21/01/24 13:10
Общество
Группа ВИС объяснила увеличение срока строительства поликлиники в Новосибирске
21/01/24 13:05
Город
Перевозчики жалуются на сбои навигационной системы в Новосибирской области
21/01/24 12:09
Бизнес Власть Транспорт
Женщина сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске
21/01/24 9:48
Происшествия
Глава СК России взял на контроль дело о затопленной квартире в Новосибирске
21/01/24 9:45
Право&Порядок
СК расследует гибель годовалой девочки от истязаний в Новосибирске
20/01/24 18:06
Происшествия
Десять многоквартирных домов получили положительное заключение госэкспертизы в Новосибирске
20/01/24 17:39
Недвижимость
Второй концерт Лолиты отменен в Новосибирске
20/01/24 16:37
Культура Общество
Популярное
Прогноз для метеочувствительных: магнитная буря 23 января
22/01/24 9:48
В этом году АвтоВаз выкрасит модели Lada в два новых оттенка
19/01/24 15:38
Врачи назвали смертельную дозу алкоголя
19/01/24 10:58
Верховный суд счел использование феминитивов признаком участия в «движении ЛГБТ»
19/01/24 9:41
«Мы недорабатываем..»: Володин поручил проанализировать состояние объектов ЖКХ в регионах
18/01/24 14:50
Китайские ученые создали штамм коронавируса, который убивает за 8 дней
18/01/24 12:46
Новости компаний
Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса
22/01/24 10:52
Розничный портфель Банка Уралсиб в Новосибирске достиг 8,5 млрд рублей по итогам 2023 года
19/01/24 10:04
АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ
18/01/24 16:34
Тридцать три года работы на благо клиентов: Банк «Левобережный» празднует свой день рождения
18/01/24 12:00
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска