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Трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске

  • 10/12/2023, 11:42
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Трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске
Новые корпуса поступят в город в первом квартале 2024 года.

Соглашение о поставке в 2024 году в Новосибирск новых трамвайных корпусов подписано между холдингом «БелКомМаш» и ООО «БКМ-Сибирь». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. Первый корпус поступит в город в первом квартале будущего года.

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— В ходе встречи с послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым обсудили перспективы увеличения локализации производства трамваев в Новосибирске, — добавил Локоть.

Как ранее сообщал в ходе визита на предприятие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока.

— Коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза, — говорил глава региона. — Если вместо 10 надо купить 20 вагонов — мы на это пойдём.

Напомним, с 2017 года «БКМ-Сибирь» выпустило 42 трамвая, ещё 10 находятся в работе.

Ранее редакция сообщала о том, что проезд на общественном транспорте в Новосибирске подорожает до 35 рублей. 

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Трамвай Новосибирск БКМ Сибирь БелКомМаш Анатолий Локоть


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