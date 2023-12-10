Трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске

Соглашение о поставке в 2024 году в Новосибирск новых трамвайных корпусов подписано между холдингом «БелКомМаш» и ООО «БКМ-Сибирь». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. Первый корпус поступит в город в первом квартале будущего года.

Как ранее сообщал в ходе визита на предприятие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока.

— Коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза, — говорил глава региона. — Если вместо 10 надо купить 20 вагонов — мы на это пойдём.

Напомним, с 2017 года «БКМ-Сибирь» выпустило 42 трамвая, ещё 10 находятся в работе.

Ранее редакция сообщала о том, что проезд на общественном транспорте в Новосибирске подорожает до 35 рублей.