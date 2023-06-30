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93 новосибирских школьника получили 100 баллов за ЕГЭ

  • 30/06/2023, 16:47
93 новосибирских школьника получили 100 баллов за ЕГЭ
Шестеро из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

Мэр Анатолий Локоть наградил выпускников новосибирских школ, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Максимальный результат на ЕГЭ в этом году показали 93 школьника. Шестеро из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

«Дорогие ребята! Вы сдали самый главный экзамен в своей жизни – вы закончили школу. Дальше для вас начинается большая жизнь. Я поздравляю вас с превосходными результатами, которые вы показали на экзаменах. Приятно отметить, что больше всего 100-балльных результатов получено по предмету русский язык. Это очень важно – знать родной язык, родную речь. Это то, что нас всех объединяет, что делает многонациональный российский народ единым целым, – отметил мэр Анатолий Локоть в обращении к выпускникам. – Хочется, чтобы в будущем – где бы вы ни оказались, каких бы высот ни достигли – вы всегда помнили свою малую родину, свой Новосибирск, своих родителей и учителей. Они не просто передавали вам знания, они вложили в вас частичку своей души. Мы желаем, чтобы в этой большой жизни у вас всё сложилось. Пусть всё будет на 100 баллов!»

Сегодня подведены окончательные итоги Единого государственного экзамена 2023 года – накануне стали известны результаты по иностранному языку и информатике. С учетом новых данных, в Новосибирске 93 выпускника набрали 100 баллов (в 2022 году – 67 выпускников). Шесть человек из них показали максимальный результат по двум предметам. Таким образом, в Новосибирске насчитывается 99 высших результатов:  русский язык – 49, литература – 11 (в том числе один выпускник прошлых лет), обществознание – 11, химия – 6, информатика и ИКТ – 6, физика – 5, история – 5, биология – 3, математика профильный уровень – 2, иностранный язык (английский) – 1.

В 2023 году школу заканчивают 18293 выпускника 9-х классов (в 2022 году – 16443) и 8977 выпускников 11-х классов (в 2022 году – 9137).

Для получения аттестата выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский и математика) и двум по выбору. Профильный уровень экзамена по математике выбрали 52 % обучающихся, базовый уровень – 48 %. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (56 %), ИКТ (33 %), история (18 %), биология (17 %). Наименьшее количество выпускников выбрали литературу (8,8 %, 791 человек) и географию (3,7 %, 336 человек).

Справочная информация
Выпускники, набравшие 100 баллов по двум предметам:
— Карпова Софья, МАОУ «Гимназия № 1» – русский язык, обществознание;
— Ширина Елизавета, МАОУ ОЦ «Горностай» – литература, русский язык;
— Глушенков Константин, СУНЦ НГУ – русский язык, физика;
— Мамонова Ксения, ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия» – русский язык, история;
— Коняева Елизавета, МБОУ «Лицей № 130» – химия, биология;
— Городников Тимофей, МАОУ «Гимназия № 10» – русский язык, информатика.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : образование мэр Новосибирска ЕГЭ Анатолий Локоть


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