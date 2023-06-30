93 новосибирских школьника получили 100 баллов за ЕГЭ

Мэр Анатолий Локоть наградил выпускников новосибирских школ, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Максимальный результат на ЕГЭ в этом году показали 93 школьника. Шестеро из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

«Дорогие ребята! Вы сдали самый главный экзамен в своей жизни – вы закончили школу. Дальше для вас начинается большая жизнь. Я поздравляю вас с превосходными результатами, которые вы показали на экзаменах. Приятно отметить, что больше всего 100-балльных результатов получено по предмету русский язык. Это очень важно – знать родной язык, родную речь. Это то, что нас всех объединяет, что делает многонациональный российский народ единым целым, – отметил мэр Анатолий Локоть в обращении к выпускникам. – Хочется, чтобы в будущем – где бы вы ни оказались, каких бы высот ни достигли – вы всегда помнили свою малую родину, свой Новосибирск, своих родителей и учителей. Они не просто передавали вам знания, они вложили в вас частичку своей души. Мы желаем, чтобы в этой большой жизни у вас всё сложилось. Пусть всё будет на 100 баллов!»

Сегодня подведены окончательные итоги Единого государственного экзамена 2023 года – накануне стали известны результаты по иностранному языку и информатике. С учетом новых данных, в Новосибирске 93 выпускника набрали 100 баллов (в 2022 году – 67 выпускников). Шесть человек из них показали максимальный результат по двум предметам. Таким образом, в Новосибирске насчитывается 99 высших результатов: русский язык – 49, литература – 11 (в том числе один выпускник прошлых лет), обществознание – 11, химия – 6, информатика и ИКТ – 6, физика – 5, история – 5, биология – 3, математика профильный уровень – 2, иностранный язык (английский) – 1.

В 2023 году школу заканчивают 18293 выпускника 9-х классов (в 2022 году – 16443) и 8977 выпускников 11-х классов (в 2022 году – 9137).

Для получения аттестата выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский и математика) и двум по выбору. Профильный уровень экзамена по математике выбрали 52 % обучающихся, базовый уровень – 48 %. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (56 %), ИКТ (33 %), история (18 %), биология (17 %). Наименьшее количество выпускников выбрали литературу (8,8 %, 791 человек) и географию (3,7 %, 336 человек).

Справочная информация

Выпускники, набравшие 100 баллов по двум предметам:

— Карпова Софья, МАОУ «Гимназия № 1» – русский язык, обществознание;

— Ширина Елизавета, МАОУ ОЦ «Горностай» – литература, русский язык;

— Глушенков Константин, СУНЦ НГУ – русский язык, физика;

— Мамонова Ксения, ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия» – русский язык, история;

— Коняева Елизавета, МБОУ «Лицей № 130» – химия, биология;

— Городников Тимофей, МАОУ «Гимназия № 10» – русский язык, информатика.