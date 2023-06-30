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Мост через Тулу в Новосибирске отремонтируют к середине октября

  • 30/06/2023, 16:49
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Мост через Тулу в Новосибирске отремонтируют к середине октября
Капитальный ремонт не проводился на объекте со дня ввода.

Капитальный ремонт моста через реку Тула по улице Сибиряков-Гвардейцев планируется завершить в середине октября. Капитальный ремонт моста не проводился с момента его ввода в эксплуатацию – с 1991 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Движение здесь очень интенсивное, а износ крайне высокий — более 30 лет не было ремонта, и на тротуарной части и на подходах есть провалы. Подрядчик обещает сделать все в срок — окончание работ запланировано на середину октября, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 129,5 млн рублей.

На данный момент проведена разборка конструкций по двум полосам, замена монолитного цоколя под барьерные ограждения, ремонт проезжей части — нанесение напыляемой гидроизоляции.

Планируется также ремонт мостового полотна на тротуарах и проезжей части, перильного ограждения. После ремонта трамвайных путей силами МКП «Горэлектротранспорт» строители укрепят покрытие на них. Также отремонтируют железобетонные конструкции опор и пролетных строений, заменят деформационные швы, установят барьерное ограждение, укрепят конусы устоев, покрасят мост, установят шесть новых опор освещения.

Ранее редакция сообщала о том, что мосты должны ремонтировать подрядчики, готовые работать круглосуточно.

Фото: pixabay — memyselfaneye

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : мост через Тулу капитальный ремонт моста


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