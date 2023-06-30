Суд в Новосибирске приговорил адепта Свидетелей Иеговых* к трем годам принудительных работ

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил участника «Свидетелей Иеговых» (*Верховный Суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его структуру местные религиозные организации) Дмитрий Должикова к 3 годам принудительных работ с удержанием зарплаты в 10%. Ему также установили несколько ограничений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Стоит отметить, что подсудимому зачитается в срок отбытия наказания время содержания под стражей (с 09 сентября 2022 года до 24 ноября 2022 года), а также домашний арест (с 24 ноября 2022 года по 30 июня 2023 года).

По данным следствия, в сентябре 2017 и в марте 2018 Должиков пропагандировал деятельность местной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* и учил последователей распространять религиозную экстремистскую литературу.

Согласно приговору суда, Должиков Д.Н. признан виновным в участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими (ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ).

Ранее редакция сообщала о том, что экс-студентку НГУ судят за участие в экстремисткой организации Весна** (**признана экстремисткой организацией).