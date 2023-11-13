Новосибирский завод имени Коминтерна задолжал структуре Ростеха 6 млн рублей

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются два гражданских дела в отношении «НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна». Предприятие имеет долг перед Концерном «Созвездие» по договорам сотрудничества (головной офис находится в Воронеже, структура госкорпорации «Ростех») в размере 6 млн рублей (4,129 млн рублей по одному иску и 1,841 млн — по второму).

Согласно материалам одного из дел, сторонами согласовываются условия мирового соглашения.

— Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что сторонами согласовываются условия мирового соглашения, — говорится в материалах дела.

Очередное заседание назначено на декабрь.

По данным Seldon Basis, АО «Концерн «Созвездие» зарегистрировано в октябре 2005 года в Воронеже. Уставной капитал — 16,59 млрд рублей. Занимается разработкой и производством продукции военного, двойного и гражданского назначения. Концерн выпускает системы управления и связи для тактического, оперативного и стратегического звеньев, ПВО и ПРО, а также средства РЭБ и спецтехнику. В составе холдинговой структуры – 20 предприятий из 10 регионов России. В марте 2023 года перешло под управление структуры ГК «Динамика» – АО «Техноимпульс». Находится под санкциями США, стран Евросоюза, Японии и Канады.

АО «НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени «Коминтерна» образован в сентябре 2002 года в Новосибирске. Уставной капитал — 388,68 млн рублей. Основным видом деятельности компании является производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Входит в состав государственного военного холдинга «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Генеральный директор — Павел Заболотный. Также находится под санкциями. Самая свежая финансовая информация о деятельности также датируется концом 2018 года. Тогда выручка Завода имени Коминтерна составила 593,9 миллиона рублей, чистый убыток — 39,1 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что прицелу, разработанному на новосибирском заводе, заменили батарейку.