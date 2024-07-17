Рыбак с собакой чудом выжил, перевернувшись на лодке в Новосибирске

В Новосибирской области рыбак и его собака оказались в воде после того, как их опрокинула лодка, примерно в 150 метрах от берега, рядом с базой отдыха «Розлив».
— Неподалеку рыбачил мужчина, он, услышав крики и звук свистка, пришел на помощь, — говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».
Сначала на берег была эвакуирована собака и лодка пострадавшего рыбака. Затем спасатель вернулся за мужчиной, который качался на волнах в спасательном жилете.
Напомним, что за неделю в водоёмах Новосибирска утонули пять человек, в том числе ребёнок.
Ранее редакция сообщала о том, что полицейские спасли туристов, попавших в сильное течение реки в Новосибирске.
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