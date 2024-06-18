Полицейские спасли туристов, попавших в сильное течение реки в Новосибирске

В Новосибирске речные полицейские спасли отдыхающих, чья лодка сломалась во время прогулки по реке Обь.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО, инцидент произошёл в районе острова Саранок, неподалёку от лодочной базы «Локомотив». Из-за сильного течения люди не могли самостоятельно добраться до берега.

Патруль речной полиции на служебном катере поспешил на помощь отдыхающим. Они обнаружили лодку и доставили водителя и пассажирку на берег. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Позднее спасённая женщина записала видеообращение, в котором выразила благодарность транспортным полицейским за оказанную помощь.

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