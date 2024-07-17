Бизнесменов из Новосибирска во время пикника в яхт-клубе охраняла Гвардия

На ежегодном бизнес-пикнике, где традиционно присутствуют представители бизнес-сообщества Новосибирска и их семьи, работало частное агентство безопасности «Гвардия».

Праздник был приурочен ко Дню семьи. Участие в нем приняли более 400 человек.

Гости общались в уютных беседках, дети резвились в интерактивных играх, а охрана наблюдала, чтобы никто не посягнул на жизнь и здоровье VIP-персон.