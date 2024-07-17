Бизнесменов из Новосибирска во время пикника в яхт-клубе охраняла Гвардия

На ежегодном бизнес-пикнике, где традиционно присутствуют представители бизнес-сообщества Новосибирска и их семьи, работало частное агентство безопасности «Гвардия».
Праздник был приурочен ко Дню семьи. Участие в нем приняли более 400 человек.
Гости общались в уютных беседках, дети резвились в интерактивных играх, а охрана наблюдала, чтобы никто не посягнул на жизнь и здоровье VIP-персон.
― Мы в пятый раз стали партнерами по безопасности этого мероприятия и обеспечила защиту организаторов, гостей и их имущества, ― прокомментировали в агентстве.
Источник фото: АБ Гвардия/автор — Егор Тиммерман.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru