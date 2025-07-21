Персональные данные: новосибирскому бизнесу рассказали, как минимизировать риски

Ключевые риски

Утечки баз данных, мошеннические схемы и халатность сотрудников могут привести к репутационным и финансовым потерям. По словам разработчика программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности и IT» НГУЭУ, доцента кафедры гражданского и предпринимательского права Елены Холмовой, любой бизнес, работающий с клиентскими данными (интернет-магазины, сервисы доставки, медицинские центры, банки, даже небольшие SaaS-стартапы), рискует столкнуться с проблемами.

Среди них:

Слив баз данных — хакерские атаки, продажа информации сотрудниками, уязвимости в ПО;

— хакерские атаки, продажа информации сотрудниками, уязвимости в ПО; Дропперство — мошенники используют данные компании для обналичивания денег (например, регистрируют фирмы-однодневки на реальные паспорта);

— мошенники используют данные компании для обналичивания денег (например, регистрируют фирмы-однодневки на реальные паспорта); Фишинг и социальная инженерия — сотрудников обманом вынуждают передать доступ к системам;

— сотрудников обманом вынуждают передать доступ к системам; Внутренние угрозы — уволенный IT-специализмент может скопировать базу перед уходом.

Пример: В 2023 году крупный маркетплейс оштрафовали на 500 тыс. рублей после утечки персональных данных 200 тыс. клиентов. Базу слили в даркнет, а мошенники использовали ее для целевого спама и фишинга, — добавила эксперт.

Способы защиты

Есть технические меры: шифрование, двухфакторная аутентификация и др. И есть неочевидные лайфхаки на стыке техники и юриспруденции:

Разделение доступа внутри компании – даже бухгалтерия не должна видеть полные клиентские базы; но разделение имеет смысл, когда оно осуществлено технически и подкреплено юридически – внутренними документами компании.

– даже бухгалтерия не должна видеть полные клиентские базы; но разделение имеет смысл, когда оно осуществлено технически и подкреплено юридически – внутренними документами компании. Регулярные проверки защиты на устойчивость – нанимайте этичных хакеров для тестирования защиты (да, закон о «белых хакерах» не приняли, но физически-то они существуют), только не забудьте оформить договор, предусматривающий пределы их деятельности и ответственность за нарушения.

– нанимайте этичных хакеров для тестирования защиты (да, закон о «белых хакерах» не приняли, но физически-то они существуют), только не забудьте оформить договор, предусматривающий пределы их деятельности и ответственность за нарушения. Автоматическое удаление старых данных – если клиент не активен 3 года, его данные стоит анонимизировать; это должно быть отражено во внутренних документах и осуществлено технически.

– если клиент не активен 3 года, его данные стоит анонимизировать; это должно быть отражено во внутренних документах и осуществлено технически. Контроль за дропперами – проверяйте, не регистрируют ли мошенники компании на ваших клиентов (можно мониторить выписки из ЕГРЮЛ).

Нестандартный кейс: Риелторский сервис внедрил систему, где клиенты сами подтверждали запросы на доступ к их данным через SMS. Это снизило риск внутренних злоупотреблений на 70%.

Санкции

Штрафы — с 30 мая 2025 года значительно увеличены размеры штрафов за нарушение законодательства в области персональных данных. Обновления опираются на положения Федерального закона № 152-ФЗ и КоАП РФ. Так, за неправомерную обработку персональных данных (ПДн) физлицо уплатит штраф до 15 тысяч рублей, юрлицо — до 300 тысяч рублей. За неуведомление Роскомнадзора (РНК) о намерении обрабатывать ПДн — до 300 тысяч рублей. Обработка данных без согласия гражданина, к которому они относятся, повлечет штраф для физлица до 15 тысяч рублей, для юрлица — до 700 тысяч рублей. Неуведомление об утечке ПДн — влечет штраф до 3 млн рублей, а утечка большого количества ПДн — до 15 млн рублей. При утечке биометрических данных штраф увеличивается до 20 млн рублей, а при повторной утечке штраф может составить сумму до 500 млн рублей.

— с 30 мая 2025 года значительно увеличены размеры штрафов за нарушение законодательства в области персональных данных. Обновления опираются на положения Федерального закона № 152-ФЗ и КоАП РФ. Так, за неправомерную обработку персональных данных (ПДн) физлицо уплатит штраф до 15 тысяч рублей, юрлицо — до 300 тысяч рублей. За неуведомление Роскомнадзора (РНК) о намерении обрабатывать ПДн — до 300 тысяч рублей. Обработка данных без согласия гражданина, к которому они относятся, повлечет штраф для физлица до 15 тысяч рублей, для юрлица — до 700 тысяч рублей. Неуведомление об утечке ПДн — влечет штраф до 3 млн рублей, а утечка большого количества ПДн — до 15 млн рублей. При утечке биометрических данных штраф увеличивается до 20 млн рублей, а при повторной утечке штраф может составить сумму до 500 млн рублей. Блокировка сайта (если Роскомнадзор обнаружит незаконный сбор ПДн).

(если Роскомнадзор обнаружит незаконный сбор ПДн). Уголовная ответственность (ст. 137 УК РФ) — если утечка привела к крупному ущербу.

Реальный случай: В 2024 году онлайн-школу оштрафовали на 2 млн рублей за хранение паролей в открытом виде. После проверки выяснилось, что базу взломали через уязвимость в CRM. Сегодня штраф был бы в 10 раз больше.

Прогнозы на будущее

Елена Холмова уверена, что требования к защите данных для всех категорий бизнеса усилятся.

Цифровые профили граждан – Единый реестр ПДн может ужесточить правила хранения.

Дальнейшее повышение штрафов за нарушения в сфере персональных данных.

Введение обязательной сертификации систем защиты для некоторых отраслей.

Расширение перечня ПДн, подлежащих особой защите.

Автоматические штрафы – вероятно, Роскомнадзор начнет применять ИИ для поиска нарушителей.

Что делать прямо сейчас?

По словам Елены Холмовой, защита персональных данных — это не просто требование закона, а необходимое условие успешного ведения бизнеса в современном мире.

Для того, чтобы избежать проблем она рекомендует:

Провести аудит хранения ПДн;

Составить все необходимые документы, начиная с Политики безопасности;

Внедрить современные средства защиты информации;

Ограничить доступ сотрудников к данным;

Внедрить систему мониторинга утечек.

Ранее редакция сообщала, что штраф за неподачу уведомления об обработке персональных данных возрастет.