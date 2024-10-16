Суд обратил в доход государства имущество Свидетелей Иеговы* под Новосибирском

В доход России обращено имущество Религиозной общины Свидетелей Иеговы* (*Верховный Суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его структуру местные религиозные организации) из Норвегии (*«Jehovas vitner»).

Организации ранее принадлежал земельный участок и нежилое здание в Куйбышеве.

Ранее Верховный Суд признал договор пожертвования, заключенный между норвежской религиозной общиной и собственником имущества, недействительным.

— 11 октября 2024 года суд удовлетворил иск в полном объеме, — отмечается в сообщении Куйбышевского районного суда.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что жительницу Новосибирска осудили на 4 года за помощь секте.