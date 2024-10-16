Суд обратил в доход государства имущество Свидетелей Иеговы* под Новосибирском

В доход России обращено имущество Религиозной общины Свидетелей Иеговы* (*Верховный Суд России в апреле 2017 года признал экстремистскими и запретил «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его структуру местные религиозные организации) из Норвегии (*«Jehovas vitner»).
Организации ранее принадлежал земельный участок и нежилое здание в Куйбышеве.
Ранее Верховный Суд признал договор пожертвования, заключенный между норвежской религиозной общиной и собственником имущества, недействительным.
— 11 октября 2024 года суд удовлетворил иск в полном объеме, — отмечается в сообщении Куйбышевского районного суда.
Решение не вступило в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что жительницу Новосибирска осудили на 4 года за помощь секте.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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