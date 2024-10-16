Кипяток из теплотрассы до +25 градусов прогрел речку в Академгородке

В Академгородке вода в реке Чербузы прогрелась до 25 градусов, несмотря на то, что на улице всего +7. Причиной такого необычного явления стал поток горячей воды из теплотрассы.

Такой щедрый вклад в прогрев реки не оценили местные жители. Они высказывают здравое опасение, что из-за протечки вырастут коммунальные платежи.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад в реке Чербузы была замечена пена.

По словам жителей, она забила ливневую канализацию и попала в речку, что может негативно сказаться на местной флоре и фауне. Прокуратура организовала по данному факту проверку.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые оценили уровень загрязнения пляжей Новосибирска микропластиком.