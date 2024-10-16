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Кипяток из теплотрассы до +25 градусов прогрел речку в Академгородке

  • 16/10/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Кипяток с теплотрассы льется в речку Чербузу в Новосибирске
Новосибирцы опасаются, что за коммунальную «утечку» им выставят счёт

В Академгородке вода в реке Чербузы прогрелась до 25 градусов, несмотря на то, что на улице всего +7. Причиной такого необычного явления стал поток горячей воды из теплотрассы.

Такой щедрый вклад в прогрев реки не оценили местные жители. Они высказывают здравое опасение, что из-за протечки вырастут коммунальные платежи.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад в реке Чербузы была замечена пена.

По словам жителей, она забила ливневую канализацию и попала в речку, что может негативно сказаться на местной флоре и фауне. Прокуратура организовала по данному факту проверку.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые оценили уровень загрязнения пляжей Новосибирска микропластиком.

Источник фото: Новосибирск с огоньком

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Чебурзы теплотрасса Протечка


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