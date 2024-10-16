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Заложниками войн управляющих компаний стали жители Новосибирска

  • 16/10/2024, 18:00
Автор: Ольга Кирсанова
Заложниками войн управляющих компаний стали жители Новосибирска
В борьбе за обслуживание домов две УК прибегли к грязным методам

В Новосибирске разгорелся очередной скандал в сфере ЖКХ: две управляющие компании в борьбе за обслуживание домов стали применять запрещённые приёмы в виде подделки протоколов собственников квартир. Из-за «грязных» игр «управляшек» страдают простые жители высоток.

Странные перемены обнаружили жильцы дома № 22/1 на улице Твардовского. Неделю назад завершилось общедомовое собрание, на котором прозвучал вопрос о смене ООО «Квадис» на ООО «УК Седьмое Небо». Но про голосование люди узнали совершенно случайно, увидев свежие протоколы на сайте ГИС.ЖКХ. Неожиданную находку в виде протокола собрания обсудили в общедомовом чате. Выяснилось, что большинство не участвовало в голосовании и не оставляло свои автографы ни «за», ни «против».

Старшая по дому заявила, что их дом не мог спонтанно уйти к другой УК. К «Квадису» хоть и были претензии, но они не доросли до критической массы.

— «Квадис» управляет у нас второй год. А с «Сибирью» были продолжительные и неуспешные переговоры. У всех что-то делалось, а у нас даже визуально было всё очень плохо. Когда наш дом выиграл 30 миллионов для улучшения общей придомовой территории в федеральном конкурсе на благоустройство двора  «Комфортная городская среда», нас «пульнула» УК. Мы решили менять компанию. «Квадис» выбрали потому, что это один из бывших домов «Сибири». Они обслуживали дом на Виктора Уса. Больших претензий пока не было к «Квадису». Наш дом умеет голосовать, мы научились, у нас действительно была чистая смена управляющих компаний, — рассказала Сибкрай.ru старшая по дому Екатерина.

Похожие ситуации происходили и в других домах Новосибирска. Собственники хотят сменить УК, голосуют за переход в другую, относят протоколы в ГЖИ. Когда же инспекция уведомляет управляющую компанию о желании собственников избавиться от «завхоза», УК неожиданно предоставляет сфабрикованные протоколы голосования с более поздней датой. В документе чёрным по белому сказано, что последняя воля владельцев жилья — остаться с действующей УК. Причём среди «проголосовавших» стоят подписи как реально существующих собственников, так и ныне покойных. Возмущённые жильцы через суд оспаривают подлинность своих подписей на протоколах. Имея на руках решение суда, обращаются в полицию, но за подделку подписей ответственности никто не несёт.

Однако в этот раз ситуация кардинально противоположная — УК неожиданно сменилась против воли большинства собственников.

На стремительные рокировки УК «Квадис» и «Седьмое небо» жаловались жильцы и других многоэтажек. Как рассказал изданию директор УК «Квадис» Александр Захаров, 5 сентября у их организации заканчивалась лицензия. Продлить её удалось только к 25 сентября. «Квадис» обратился в ГЖИ, чтобы их дома включили под их обслуживание по лицензии. Однако в лицензию включили только два дома.

Согласно информации на портале ГИС.ЖКХ, с сентября 2024 года под обслуживание УК «Седьмое небо» в Новосибирске попали 32 дома. Известно, что компания молодая и недавно появилась в сибирском мегаполисе.

Ранее редакция сообщала о том, что на рассмотрение Госдумы вынесен законопроект о создании реестра управляющих компаний, которые будут заниматься работой с аварийным жильём. Как пояснил соавтор законопроекта, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко, сегодня УК неохотно принимают на баланс аварийные дома из-за высоких расходов. Как результат, дома ветшают намного быстрее.

Источник фото: 2ГИС/автор Павел Старицын

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : управляющие компании обслуживание домов конфликт


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