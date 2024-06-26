«А что, нельзя?»: пассажира рейса из Баку оштрафовали за курение на борту самолета в Новосибирске

В новосибирском аэропорту «Толмачево» транспортные полицейские привлекли к административной ответственности иностранца, закурившего на борту самолета. Инцидент произошел во время полета пассажирского авиалайнера из Баку в Новосибирск.
Экипаж воздушного судна почувствовал запах дыма, исходящего из туалета.
— Открываем дверь, а там он курит. Спрашиваем: «Ты что делаешь?», а он: «А что, нельзя?». Хотя информацию об этом мы даем всегда и буклеты у нас в кармашках лежат — там прописано, какое наказание за этим последует, — рассказала полицейским бортпроводница.
О правонарушители сотрудники авиакомпании сообщили полицейским . В отношении 34-летнего гражданина Азербайджана составлен административный протокол. За курение в самолете ему грозит штраф в размере до 1500 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажирок рейса «Красноярск-Новосибирск» наказали за курение на борту лайнера авиакомпании S7. Подруги затянулись электронными сигаретами прямо в креслах самолета.
Фото и видео предоставлено пресс-службой Транспортной полиции Сибири.
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