«А что, нельзя?»: пассажира рейса из Баку оштрафовали за курение на борту самолета в Новосибирске

В новосибирском аэропорту «Толмачево» транспортные полицейские привлекли к административной ответственности иностранца, закурившего на борту самолета. Инцидент произошел во время полета пассажирского авиалайнера из Баку в Новосибирск.

Экипаж воздушного судна почувствовал запах дыма, исходящего из туалета.

— Открываем дверь, а там он курит. Спрашиваем: «Ты что делаешь?», а он: «А что, нельзя?». Хотя информацию об этом мы даем всегда и буклеты у нас в кармашках лежат — там прописано, какое наказание за этим последует, — рассказала полицейским бортпроводница.

О правонарушители сотрудники авиакомпании сообщили полицейским . В отношении 34-летнего гражданина Азербайджана составлен административный протокол. За курение в самолете ему грозит штраф в размере до 1500 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажирок рейса «Красноярск-Новосибирск» наказали за курение на борту лайнера авиакомпании S7. Подруги затянулись электронными сигаретами прямо в креслах самолета.