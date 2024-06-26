Вторым директором «МетроМиР» заинтересовались следователи

Пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности МП «Метро МиР» Андрея Счастливого по факту посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. Информацию Infopro54 подтвердил источник в правоохранительных органах.

— Бесполезно искать о нём сведения в интернете, он малоизвестен в чиновничьих и предпринимательских кругах. Больше о нём знают в силовых структурах, но в силу специфики бывшей работы Счастливого ждать откровений о вехах биографии не приходится, — писал в июле 2023 года главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов. — Появление силовика в «Метро МиР» логично в контексте обилия претензий к организации. Взять сейчас на себя ответственность за столь проблемное хозяйство способен лишь руководитель с броневой защитой.

Как пояснил источник редакции, у правоохранительных органов появились вопросы к Андрею Счастливому по делу о подпольных игровых клубах . По его словам, сейчас Счастливый находится в зоне СВО после заключения добровольного контракта на военную службу. Информация о его отъезде на спецоперацию проходила в новосибирских СМИ в начале июня.

Напомним, Андрей Счастливый был назначен на должность исполняющего обязанности главы МП «МетроМир» в августе 2023. Ппрежний руководитель Александр Мысик находится под следствием.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в 10 раз выросло количество дел по подпольным казино.