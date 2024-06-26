Интеллектуальную собственность россиян отказались защищать в Европе

В рамках нового пакета санкций против России Евросоюз вводит запрет на прием заявок и регистрацию прав ИС от российских граждан и компаний. Речь идет о товарных знаках, патентах, промышленных образцах, полезных моделях (малые изобретения), наименованиях места происхождения товара, географических указаниях — перечисляет «Коммерсант». Компании из ЕС обязали при работе с партнерами из третьих стран включать в соглашение пункт о запрете использования прав ИС.

— Пакет наложит ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности от российских граждан и компаний с целью компенсировать действия российского правительства и судов, незаконно лишающих владельцев прав интеллектуальной собственности ЕС их защиты в России, — говорится в пресс-релизе Евросоюза.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко считает, что «многое кроется в деталях», поэтому по тем кратким фразам, которые опубликованы в пресс-релизе ЕС, сделать выводы достаточно сложно.

— В текущей экономической и внешнеполитической ситуации санкции могут коснутся очень малого количества владельцев авторских прав за рубежом. Но и до введения этих санкций выиграть патентный спор в тех странах было практически нереально. Даже если у тебя есть патент, защищенная торговая марка, ты должен доказать факт нарушения и только потом попытаться защитить свои права, — констатирует собеседник Infopro54. — Прежде всего, в любом бизнесе работает принцип доброжелательного отношения, на котором выстраиваются взаимоотношения. По моим наблюдениям, количество российских игроков, пытающихся работать на рынках Европы со своими технологиями и брендами, серьезно сократилось.

Гораздо более серьезные последствия, по мнению Андрея Степаненко, можно ожидать, если в санкции будет вовлечена международная система патентов PCT.

— Если PCT поддержит санкции, то это коснется многих авторов разработок из России, так будет затронута процедура оформления международных заявок. Вопрос в том, насколько они будут следовать рекомендациям из ЕС — это покажет практика, — резюмировал собеседник редакции.

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167, изучила текст санкций и пояснила, что новые заявки на регистрацию прав интеллектуальной собственности в ЕС действительно принимать не будут. При этом она подчеркнула, что на уже выданные патенты никаких ограничений нет.

— В то же время ранее уже были ограничения на оказание юридических услуг. Поэтому с защитой уже оформленных прав, конечно, могут быть сложности, — комментирует Юлия Карпицкая. — Не исключаю, что могут быть и отсроченные последствия. Например, потом нельзя будет восстановить право приоритета на патент, интеллектуальную собственность.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы и без этого запрета сталкивались с проблемой защиты своих прав при выходе на иностранные рынки.