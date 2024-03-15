48% новосибирцев, выбравших онлайн-бюллетени, проголосовали на выборах президента

По данным на 15.00 в Новосибирской области в рамках дистанционного электронного голосования на выборах президента было выдано 117488 бюллетеней или 48% от заявившихся на онлайн-голосование. Принято 116756 бюллетеня.
Всего на дистанционное голосование в регионе заявились 245 767 человек.
Для сравнения:
Всего в Новосибирской области, по данным избиркома на январь 2024 года, зарегистрировано 2,17 млн избирателей.
Облизбирком сообщает, что в дни голосования для работы на избирательных участках Новосибирской области назначено 4182 наблюдателя:
Согласно данным ЦИК, на 10:40 по московскому времени общая явка избирателей по России составила 3,42%.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В бюллетене — четыре кандидата. Кроме Владимира Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области проголосовал на избирательном участке, а и.о. мэра Новосибирска — дистанционно.
Фото из телеграм-канала облизбиркома
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