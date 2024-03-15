48% новосибирцев, выбравших онлайн-бюллетени, проголосовали на выборах президента

По данным на 15.00 в Новосибирской области в рамках дистанционного электронного голосования на выборах президента было выдано 117488 бюллетеней или 48% от заявившихся на онлайн-голосование. Принято 116756 бюллетеня.

Всего на дистанционное голосование в регионе заявились 245 767 человек.

Для сравнения:

В Алтайском крае заявились на онлайн-голосование 276 808 участников, 61% проголосовали

В Томской области 90 051 участников, 59% проголосовали

По России в целом на дистанте решили проголосовать 4 768 083 участников. На 11.00 по Москве выдано 1 525 075 бюллетеней или 32%.

Всего в Новосибирской области, по данным избиркома на январь 2024 года, зарегистрировано 2,17 млн избирателей.

Облизбирком сообщает, что в дни голосования для работы на избирательных участках Новосибирской области назначено 4182 наблюдателя:

от политических партий — 546 наблюдателей;

от кандидатов — 1794 наблюдателя;

от Общественной палаты Новосибирской области — 1825 наблюдателей.

11 наблюдателей назначено для работы в территориальных избирательных комиссиях региона.

Согласно данным ЦИК, на 10:40 по московскому времени общая явка избирателей по России составила 3,42%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В бюллетене — четыре кандидата. Кроме Владимира Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области проголосовал на избирательном участке, а и.о. мэра Новосибирска — дистанционно.