«А это точно февраль?»: новосибирцы показали, как выглядит город после зимнего дождя

Зимняя сибирская погода продолжает удивлять жителей региона. За окном +1 и поют птицы, а с неба пролился настоящий весенний дождь. Если не смотреть на календарь, который уверенно показывает 10 февраля, то можно подумать, что за окном разгулялся апрель.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео с городских улиц.

― Это просто жесть вообще. А на следующей неделе резкое похолодание. Такого апреля (оговаривается автовладелец – прим. Редакции) я за всю жизнь не помню, ― удивляется подписчик паблика АСТ54 в ВКонтакте.

Такая погода явно на руку коммунальщикам. Снег, который выпал вечером 9 февраля, сам растаял под напором дождевых капель и плюсовой температуры. Проезжая часть на всех дорогах стала заметно шире, но и явно грязнее.

― А это точно февраль? Тут воды по фары. Это какой-то питьевой февраль или водяной, ― рассуждает автор другого видео.

Синоптики сами в шоке, но предупреждают, что аномалия уже закончится к вечеру субботы. Юго-западный ветер разгонится до 17, а по области до 22 метров в секунду. Температура в полдень сменится на минусовую, а к вечеру похолодает до -7 градусов. Лужи на дорогах рискуют превратится в каток. Водителям стоит быть осторожными и не торопиться менять зимнюю резину на летнюю.

Ранее редакция публиковала прогноз погоды на выходные в Новосибирске.