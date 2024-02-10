Боец СВО из Искитима получил удостоверение ветерана после обращения к Путину

Участник ЧВК из Искитима еще в декабре обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Он просил главу государства разобраться в ситуации с ветеранским удостоверением. Сергей Соболев никак не мог получить его из-за того, что ушел на СВО по контракту с частной военной организацией.
«За ленточкой» Соболев провел полгода, а когда вернулся домой, то оказалось, что удостоверение ему не положено.
Президент, как и обещал, устранил эту несправедливость.
Корочки в торжественной обстановке Соболеву вручил лично губернатор Андрей Травников.
― Мои боевые друзья, у которых была такая же проблема, тоже скоро получат удостоверения, ― поделился радостью боец.
Фото: скриншот с видеотрансляции rutube
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