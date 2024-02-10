На обочинах дорог открыли сезон продавцы «омывайки» в Новосибирске

Дождь, затопивший дороги Новосибирска, оказался на руку предприимчивым коммерсантам. Автоточки, расположенные вдоль дорог, активизировались в субботу.

― Я хотел сегодня выспаться, а потом слышу, что по крыше дождь стучит. Ну, значит, пора работать. С утра и до обеда продал уже 20 бутылей. Водители останавливаются, заливают жидкость. Многие оказались не готовы к таким лужам в феврале. Хорошо, что у меня запасы с осени остались, ― рассказал Infopro54 продавец «омывайки» на Немировича-Данченко.

Тем временем автовладельцы активно снимают и публикуют в социальных сетях видеоролики с затопленными дорогами в городе. Многие опасаются, что после резкого потепления придут морозы и проезжая часть превратиться в каток.

― Уже завтра ожидается день жестянщика. А на следующей неделе в Новосибирск снова вернется зима. Странная она нынче в Сибири, ― говорит водитель Василий.

От такого резкого перепада температур страдают не только автовладельцы, но и метеозависимые люди. Гипертоники закупаются в аптеках таблетками от давления.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск затопили зимние дожди.