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Абитуриентов предупредили о важном документе при поступлении в вуз

  • 28/06/2023, 14:50
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Абитуриентов предупредили о важном документе при поступлении в вуз
Его отсутствие может стать проблемой.

По данным Роскачества, во время поступления в учебные заведения абитуриенты могут столкнуться с проблемами относительно оформления и предоставления нужных документов, передает издание «Лента.ру».

Даже несмотря на то, что требования к документам общие и устанавливает их Минобрнауки, тем не менее, список может отличаться в зависимости от каждого конкретного случая и от учебного заведения. Именно поэтому перечень нужных документов необходимо уточнять заранее в администрации вуза.

Кроме того, для поступления абитуриенту важно иметь при себе справку по форме № 086/у, которая подтверждает, что по состоянию здоровья он может получить образование по выбранной им специальности. На справке в обязательном порядке должны быть печати терапевта, хирурга, отоларинголога, окулиста и невролога. А также необходимо при себе иметь результаты флюорографии, а в ряде случаев и результаты анализов.

Вместе с тем в справка должна включать сведения о хронических болезнях, перенесенных инфекционных заболеваниях, список сделанных прививок.

— Заключения профильных врачей также вносятся в форму, — добавили в Роскачестве.

Ранее редакция сообщала, что изменились правила приема в высшие учебные заведения в 2023.

Фото: freepik.com — jannoon028 

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Регионы: Россия

Теги : Роскачество правила поступления в вуз Минобрнауки медсправка при поступлении в вуз медсправка в вуз вузы абитуриенты


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