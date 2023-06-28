Абитуриентов предупредили о важном документе при поступлении в вуз

По данным Роскачества, во время поступления в учебные заведения абитуриенты могут столкнуться с проблемами относительно оформления и предоставления нужных документов, передает издание «Лента.ру».

Даже несмотря на то, что требования к документам общие и устанавливает их Минобрнауки, тем не менее, список может отличаться в зависимости от каждого конкретного случая и от учебного заведения. Именно поэтому перечень нужных документов необходимо уточнять заранее в администрации вуза.

Кроме того, для поступления абитуриенту важно иметь при себе справку по форме № 086/у, которая подтверждает, что по состоянию здоровья он может получить образование по выбранной им специальности. На справке в обязательном порядке должны быть печати терапевта, хирурга, отоларинголога, окулиста и невролога. А также необходимо при себе иметь результаты флюорографии, а в ряде случаев и результаты анализов.

Вместе с тем в справка должна включать сведения о хронических болезнях, перенесенных инфекционных заболеваниях, список сделанных прививок.

— Заключения профильных врачей также вносятся в форму, — добавили в Роскачестве.

Ранее редакция сообщала, что изменились правила приема в высшие учебные заведения в 2023.