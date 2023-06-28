Магазины смогут бесплатно раздавать продукты, у которых истекает срок годности

Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс России разработала фракция ЛДПР, пишет газета «Известия».

В частности, авторы инициативы предлагают отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если их бесплатно раздадут населению. Однако, из списка товаров все же исключат продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

На сегодняшний день торговым сетям невыгодно делать что-то подобное, потому что право не платить налоги у них сохраняется только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности.

Отмечается, что инициативу уже одобрили крупнейшие российские ритейлеры и профильные комитеты Госдумы.

В настоящее время документ направлен в правительство для подготовки отзыва.

Ранее редакция сообщала, что в рамках эксперимента по борьбе с несвежими продуктами в сети «Магнит» запустят новую технологию.