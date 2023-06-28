Минтранс Новосибирской области отменил конкурс на единого оператора общественного транспорта

Минтранс Новосибирской области отменил конкурс по выбору единого оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда в транспорте общего пользования на территории Новосибирской области. Об этом сообщается в извещении на сайте ведомства. Конкурс должен был стать первым шагом к реализации проекта «Карта жителя Новосибирской области».

Напомним, что сначала планировалось реализовать сервис по, затем к карте жителя Новосибирской области планировали привязать получение рецептов на льготные лекарственные препараты, на смеси молочной кухни, выдачу разрешений на охоту и т.д. Прорабатывался вопрос предоставления жителям региона скидок в магазинах и кафе по такой карте.

После подписания договора с Минтрансом Новосибирской области новый оператор АСУОП должен был подготовить систему за 100 дней. Новая схема оплаты проезда должна была интегрироваться с уже существующей, за которую отвечает МУП «Пассажиртрансснаб».

Напомним, конкурс по выбору единого оператора АСУОП стартовал 15 мая 2023 года. Заявки на участие принимались до 13 июня. Победитель на три года должен был стать единым оператором в общественном транспорте на всей территории региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области создана рабочая группа по развитию услуг и сервисов карты жителя.