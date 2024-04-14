Абсолютным чемпионом РФ по гонкам на снегоходах стал житель Новосибирска

Новосибирец Андрей Вузов стал абсолютным чемпионом РФ по гонкам на снегоходах класса «Суперспорт В».
Отмечается, что новосибирцу удалось одержать 5 побед в сезоне.
Соревнования проходили в Новом Уренгое.
– Наш райдер одержал там очередную победу. И – с учетом аналогичных результатов на предыдущих стартах – был признан лучшим гонщиком сезона в своей категории, – говорится в сообщении Минспорта Новосибирской области.
Вузов подчеркнул, что данный вид спорта является экстремальным, поэтому необходимо соблюдать все техники безопасности. Также он уверен в скором пополнении команды.
– Подрастут и те гонщики, которые смогут выступать в классе «Суперспорт А». Продолжаем развивать наш мотоциклетный спорт, в том числе самые разные его дисциплины, – подчеркнул гонщик.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» завершил победой над «Сибсельмашем» спортивный сезон.
Источник фото: Федерация мотоциклетного спорта России
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