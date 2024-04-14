Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе около дома 8 по улице Котовского.

— 32-летний мужчина на Toyota Fielder совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

У водителя авто установлено состояние алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте ДТП работают правоохранители.

Ранее редакция сообщала о том, что 400 раз в этом году спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Новосибирской области.