Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе около дома 8 по улице Котовского.
— 32-летний мужчина на Toyota Fielder совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.
У водителя авто установлено состояние алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На месте ДТП работают правоохранители.
Ранее редакция сообщала о том, что 400 раз в этом году спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП в Новосибирской области.
Источник фото: Телеграм-канал Инцидент Новосибирск
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