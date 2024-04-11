ХК «Сибирь» завершил победой над «Сибсельмашем» спортивный сезон

ХК «Сибирь» завершил сезон благотворительным матчем против команды «Сибсельмаш». Все деньги с матча направят в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

После завершения игры губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил экс-гендиректора команды Кирилла Фастовского за работу. Фастовский был главой клуба долгие 14 лет. Под его началом сибиряки выходили 8 раз в плей-офф, а в 2015 году завоевали бронзу в КХЛ.

В сезоне 2023/2024 новосибирцы заняли 10 место в Восточной конференции КХЛ, всего мест 12. Сыграв 68 игр, набрав при этом 67 очков. Всего 4 очка не хватило клубу для пропуска в плей-офф.

Весь сезон болельщики «Сибири» были не слишком довольны из-за частых проигрышей любимой команды и требовали убрать руководство. Болельщиков услышали, и не так давно было объявлено новое руководство клуба.

Также клуб объявил, что занимается формированием нового тренерского штаба для команды. На пост главного тренера пророчили Анвара Гатиятулина, но он отказался от этого поста. Поиски тренерского штаба продолжаются.

Ранее редакция сообщала о том, что деньги с матча ХК «Сибирь» пойдут в фонд пострадавшим от теракта в «Крокус Сити».