Ад возвращается: аномальная жара вновь настигнет Новосибирскую область

Аномальная жара вновь возвращается в Новосибирскую область на предстоящей неделе. Дневные температуры составят от +25 до +32 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, днем в понедельник и вторник в регионе еще сохранятся щадящие температуры — от +25 до +26 градусов. В ночные часы жара немного ослабнет — +18.

Уже с 24 июля, воздух начнет стремительно накаляться: днем в среду и четверг в Новосибирске и области ожидается +29 градусов.

К концу недели температура достигнет 32-градусного апогея: днем в пятницу +31, в субботу +32, в воскресенье +30 градусов.

Температура воздуха в ночные часы составит от +19 до +21.

В течение недели возможны кратковременные дожди, которые никак не облегчат сибирякам последние горячие июльские дни.

Ранее редакция сообщала о том, какую погоду синоптики предрекли жителям Новосибирска в выходные.