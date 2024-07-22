Новосибирская область планирует собрать 2,8 млн тонн зерна

Новосибирская область планирует собрать 2,8 миллиона тонн зерновых по итогам уборочной компании. Это на 18,6% больше, чем в прошлом году.

— Крестьяне всегда цыплят по осени считают. Пока можно сказать, что урожай формируется хороший, — отметил глава Минсельхоза региона Андрей Шинделов.

Однако возможно и увеличение урожая, но об этом говорить пока рано.

— Это очень осторожные цифры, — прокомментировал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Также он сообщил о быстром темпе заготовки кормов для скота и высокой урожайности кормовых культур. Он отметил, что погода сейчас благоприятствует аграриям.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области, когда из-за засухи был введён режим чрезвычайной ситуации, урожай зерновых составил около 2,36 миллиона тонн по итогам осенней уборочной кампании.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году Новосибирская область экспортировала зерно в 12 стран мира.