Для актуализации документации по метро нужна команда проектировщиков

— Главная проблема с развитием новосибирского метрополитена не в том на каком уровне находятся полномочия по контролю за ним. Главная проблема — дефицит качественных проектировщиков. С учетом того, что метро — это специфический уникальный объект проектировщики, которые с ним работают, должны быть высокого класса и со специальным опытом, — отметил в ходе прямого эфира на ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — За эти годы не удалось завершить актуализацию документации по Дзержинской линии. Прежде чем решать на каком уровне заниматься (метро), нужно создать команду проектировщиков, которая будет этим заниматься. Сейчас мы будем этим заниматься. А полномочия — это задача, которая находится на 3-4 месте.

В частности, в ходе эфира глава региона сообщил о создании под эгидой регионального министерства строительства проектного бюро Новосибирской области, которое займётся проектированием социальных объектов, в том числе зданий школ. По словам Травникова, такое решение позволит быстрее и без сбоев заключать контракты и вести строительство социальных объектов в регионе. Судя по всему, в перспективе, бюро может получить задание и по разработке проектно-сметной документации Дзержинской линии метрополитена.

Напомним, в январе на заседании комитета по транспорту регионального собрания министр транспорта Анатолий Костылевский сообщил депутатам, что это бюро создается по совместной линии Минстроя и Минтранса. По его словам, прежде всего, ее предстоит задействовать по линии дорожного строительства и ремонта.

Ранее редакция сообщала о том, что в низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики.