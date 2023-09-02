Администрация Искитима не выдавала разрешение на открытие кафе, где обрушился потолок

Администрация города Искитима прокомментировала обрушение потолка в кафе города по улице Комсомольская,40. Как отметили в муниципалитете, здание находилось в собственности города до октября 2018 года, когда было продано на торгах. На момент продажи объект находился в удовлетворительном состоянии, подчеркнули в администрации.

— Собственником здания является физическое лицо. В указанном здании осуществляют деятельность несколько организаций общественного питания, — отметили в мэрии Искитима. — В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Данная норма означает обязанность собственника имущества содержать имущество в исправном состоянии, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества.

В муниципалитете обратили внимание, что с 2018 года обращения о получении разрешений на перепланировку, переустройство и реконструкцию указанного здания (помещений) не поступали.

— Действующим законодательством не установлена обязанность хозяйствующих субъектов представлять в органы местного самоуправления информацию о начале (прекращении) осуществления деятельности, а также согласовывать открытие предприятий общественного питания. Соответственно, разрешение на осуществление деятельности по адресу ул. Комсомольская, 40, г. Искитим ООО Сеть ресторанов «Солнечный день» и «Мама Маргарита» администрацией города Искитима выдаваться не должно, — заявили в муниципалитете.

Судя по комментариям под постом, в здании была проведена перепланировка. Пострадавшие люди также интересуются, кто им компенсирует ущерб.

— Интересно, кто нам компенсирует за ущерб? За шок, стресс, у кого-то СГМ, у кого-то сильный ушиб поясничного отдела (это на момент обрушения), у меня на следующий день (1 сентября, сегодня) болит тоже поясница, ребра, — пишет пострадавшая Людмила Ноженко. — Почему владелец все ещё не связался с нами!? Или он ждёт судебного разбирательства через прокуратуру и СК? У моей подруги под завалом остались документы, телефон.

Пострадавшая написала, что в понедельник едет фиксировать травмы в медсанчасть ГУ МВД. По ее словам, пострадало 4 человека. Она также отмечает, что 1 сентября в этом кафе обычно собиралось много детей.

Напомним, частичное обрушение элементов потолка в кафе в Искитиме произошло вечером 31 августа. Требования законодательства при эксплуатации и содержании здания оценивает прокуратура. Следственным комитетом организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.