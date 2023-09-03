В Новосибирске мужчина достал травмат и наставил на человека после замечания

В ночь на 2 сентября в микрорайоне ОбьГЭС мужчина начал угрожать пистолетом в ответ на замечание о распитии алкоголя в общественном месте. Об этом сообщил участник паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Инцидент случился, когда местные активисты проводили в микрорайоне дежурство по обеспечению порядка.

— Во время замечания о необходимости убрать алкогольные напитки, решил на ставить пистолет травмат на нас! Стыд и позор, — комментирует автор пост.

Напомним, что изменения в продаже алкоголя около учебных заведений появились в Новосибирске. Теперь будут учитываться все места для входов и въезда посетителей.

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