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В Новосибирске мужчина достал травмат и наставил на человека после замечания

  • 03/09/2023, 08:25
Автор:
наставил пистолет
Его попросили убрать алкоголь.

В ночь на 2 сентября в микрорайоне ОбьГЭС мужчина начал угрожать пистолетом в ответ на замечание о распитии алкоголя в общественном месте. Об этом сообщил участник паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Инцидент случился, когда местные активисты проводили в микрорайоне дежурство по обеспечению порядка.

— Во время замечания о необходимости убрать алкогольные напитки, решил на ставить пистолет травмат на нас! Стыд и позор, — комментирует автор пост.

Напомним, что изменения в продаже алкоголя около учебных заведений появились в Новосибирске. Теперь будут учитываться все места для входов и въезда посетителей.

Раннее редакция сообщала о том, как сибирячка после развода раскрыла страшную тайну мужа-убийцы.

Фото: freepik.com — jannoon028 

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : травматика пистолет алкоголь


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