Сегодня в Новосибирске пройдёт последний кинопоказ «Кино на траве» сезона 2023

— Вчера в Нарымском сквере прошел творческий кинопоказ «Кино на траве», который стал настоящим праздником для всех жителей Новосибирска. В рамках этого события был проведен модный показ, где были представлены коллекции местных дизайнеров, — сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем телеграм-канале. — Завершающий кинопоказ «Кино на траве» состоится уже сегодня.

Как отмечается в группе проекта, сегодня запланирован внеконкурсный показ Фестиваля уличного кино — лучшие короткие метры российских режиссёров.

Проект «Кино на траве» — это ежегодные фестивали под открытым небом. Он стартовал в Новосибирске в 2016 году. Зрители приходят в Нарымский сквер, чтобы посмотреть кино, поучаствовать в интерактивах, послушать лекции и провести время всей семьей. В этом году кинопоказ открыли короткометражки российских режиссеров в рамках IX Фестиваля уличного кино. Фестиваль проходил в 1000 городах России.

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