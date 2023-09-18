Администрацию Кочковского района Новосибирской области сделали доступной для инвалидов

После иска прокуратуры Кочковского района у здания администрации появился пандус для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Вход в здание администрации Кочковского района не был оснащен пандусом, отсутствовали графические и цветовые средства информации, тактильно-визуальная схема помещений для инвалидов по зрению.

– По иску прокурора суд обязал администрацию района устранить допущенные нарушения, – говорится в сообщении.

Чиновники исполнили решение суда и теперь здание стало доступно для маломобильных жителей.

Ранее редакция сообщала о том, что у мэрии Новосибирска убрали пандус, ведущий в столб.