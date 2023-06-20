Администрацию Купино обязали привести в порядок остановки общественного транспорта

Суд удовлетворил иск прокуратуры Купинского района, обязав местную администрацию привести в надлежащий вид остановки общественного транспорта. Как ранее показала прокурорская проверка, на остановках отсутствовало освещение, дорожная разметка и другие положенные по нормам атрибуты. Об этом сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области.

— «Место остановки маршрутных транспортных средств»: дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», урны для мусора, остановочные площадки, остановочные павильоны, скамьи, — цитируют в департаменте нормы законодательства. — Исковые требования прокурора Купинского района Новосибирской области удовлетворены в полном объеме, суд обязал администрацию города Купино до 1 мая 2024 года оборудовать остановки общественного транспорта в соответствии требованиями нормативных документов.

Напомним, что проблема благоустройства остановок, как правило, конечных, периодически «всплывает» и в Новосибирске. В частности, как в прошлом году отмечали депутаты горсовета Новосибирска и аудиторы контрольно-счётной палаты, на этих остановках не оборудованы помещения для отдыха и обеда водителей, туалеты не убираются по полгода. И такая ситуация наблюдается уже далеко не первый год.

Ранее редакция сообщала о конкурсе в Новосибирске на создание и размещение остановочных навесов и павильонов.