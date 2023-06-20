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Новосибирску 130 лет: а как менялась мода за это время

  • 20/06/2023, 16:23
День города в Новосибирске
Уже в это воскресенье, 25 июня 2023 года наш город будет отмечать свой юбилей!

Межрегиональная Ассоциация легкой промышленности «Мода. Технологии. Ритейл» в партнерстве с Мэрией города Новосибирска и Городской дирекцией творческих программ проведёт мероприятие на двух локациях:

1. Площадь Пименова (перед ГПНТБ). Шоу-программа с 14 до 17.00 показ модных коллекций компаний города, а также мастер-классы, дефиле блогеров (среди которых сооснователи Фабрики блогеров России Светлана Гердюк и Дмитрий Локтина, Анна Фролова, Марина Лисина, Ксения Пак, Антон Капишников и др), флешмоб, трансформация образов со стилистами (Светлана Галиулова, Анна Лисица, Лариса Голубева, Елена Томасова и др), аллея исторической моды, продажа изделий.

Сразу после выступления на этой локации, модели блогеры вместе со стилистами переедут на следующую точку на комфортабельных микроавтобусах от НовоТрансфер.

«Мы всегда принимаем участие в больших и важных событиях. Будь то событие нашей страны,города, частный приезд в командировку, форум, отпуск или просто в гости, а также в любой точке мира. В этот раз нам выпала честь сделать трансфер для моделей площадки с ГПНТБ до Красной дорожки в День Рождения нашего родного города. Как никто, НовоТрансфер понимает, что в современном динамичном мире залог Вашего успеха быть в нужное время в нужном месте. И в этот раз не исключение, всё пройдет комфортно и удобно с нашими опытными водителями на проверенном транспорте. В НовоТрансфер всегда так.» — пояснила директор по развитию, Сторчак Ольга.

День города в Новосибирске

И шоу продолжится во 2й точке:
2.  Красный проспект «Красная дорожка» с 18.30 до 19.30
Модное дефиле на красной дорожке главной улицы города Новосибирска!

«День города! Масштабное событие, которое ждут все горожане и Я в том числе! Где будет Сибирская Круэлла, в каком образе, какие перфомансы ждать от нее? Приходите и всё увидите 😉 Я точно буду в нескольких локациях города👍» — пояснила учатница шоу дефиле блогер и телеведущая Ольга Платонова.

Ждем вас в 14.00 на площади Пименова.
Флешмоб, мастер классы и ярмарка станут возможными благодаря партнерам меропрития, среди которых такие бренды как Синар, Пеплос, Юничел, Сударушка. А так же большой вклад в организацию события вносят модельная школа-агентство REVERENCE, проект экспертов в организации пространства «Мир порядка», PR агентство «Медиалюбовник», студия маникюра Nстудия, Фабрика блогеров России, Лаборатория делового партнерства, ASTRAFLO и многие другие.

Приходите узнать историю и получить новые эмоции на наши локации.

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Фото предоставлены Межрегиональной  Ассоциацией Легкой промышленности «Мода. Технологии. Ритейл»

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : праздник Новосибирск 130 День города в Новосибирске


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