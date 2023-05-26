Рекламодателям

В Новосибирске мэрия продлила сроки подачи заявок на конкурсы по 11 остановкам

  • 26/05/2023, 18:03
Автор:
В Новосибирске мэрия продлила сроки подачи заявок на аукционы по 11 остановкам
Аукцион на создание и размещение остановочных навесов был объявлен в конце апреля.

Мэрия Новосибирска продлила прием заявок на создание и размещение остановочных навесов на территории города, а также павильона для оказания услуг дорожного сервиса. Информация об этом размещена на сайте муниципалитета. Речь идет об остановочных пунктах: «Профилакторий», «Ул. 30 лет Октября», «Автокомбинат», «Детский сад (нечетная сторона)», «Ж/м Акатуйский», «Планетарий», «Мелькомбинат», «МНТК «Микрохирургия глаза», «Ул. 2-я Станционная», «Ул. Лазурная», «Ул. Немировича-Данченко».

— Срок приема заявок на участие в конкурсах продлен до 27 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске был объявлен аукцион на поставку 48 новых остановочных пунктов общественного транспорта. Заказчиком выступал МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Победителем аукциона признано ООО «Дионис», который согласился за 9,5 млн рублей (начальная цена контракта составляла 15,8 млн рублей). Источник финансирования — бюджет города на 2023 год. Срок исполнения контракта — до 15 июня текущего года.

Ранее редакция сообщала, что власти объявили конкурсы на заключение инвестдоговоров на установку остановок.

Фото: pixabay.com, surprising_shots

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт автобусные остановки


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят мобилизованных от службы в армии
26/05/23 10:25
В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
Банкротство Дяди Денера

Кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании

Они настаивают на переходе к конкурсному производству и привлечении руководства и акционеров компании к субсидиарной ответственности.
Читать статью >>
рейтинг Новосибирской области по ГЧП-проектам

Новосибирская область вылетела из топ-10 регионов по уровню развития ГЧП

По итогам 2022 года регион потерял 27 пунктов и занял 34 место в рейтинге.
Читать статью >>
инвестиционные консультанты в интернете

За предложением купить ценные бумаги не на бирже, а на отдельной площадке часто скрываются мошенники

Центробанк намерен ужесточить ответственность блогеров и интернет-консультантов за инвестиционные советы.
Читать статью >>
разрушение берегов Новосибирского водохранилища

«Вода к нам приходит»: аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов

Получение федеральных средств на укрепление берегов Новосибиского водохранилища под вопросом. Между тем вода «съедает» около двух метров земли в год.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

27 мая троллейбусы в Новосибирске поменяют маршруты

26/05/2023, 18:29

Где провести «Библионочь—2023» в Новосибирске

26/05/2023, 17:45

Определены лучшие предприниматели по итогам 2022 года

26/05/2023, 17:08

Кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании

26/05/2023, 17:00
Популярное

В выходные в Новосибирской области возможны заморозки

26/05/2023, 17:14

В Калининском районе Новосибирска прорвало трубу с кипятком

26/05/2023, 16:29

Грейдером снесли скульптуру в форме сердца в Первомайском сквере Новосибирска

26/05/2023, 16:05
Новости компаний

ВТБ внедрил текстовую аналитику для оценки обращений клиентов

26/05/2023, 12:15

Поставщик материалов для строительства четвертого моста увеличил выпуск продукции

26/05/2023, 10:45

Банк Уралсиб улучшил условия акции «Онлайн бухгалтерия 1С:БизнесСтарт в подарок»

26/05/2023, 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска