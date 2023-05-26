В Новосибирске мэрия продлила сроки подачи заявок на конкурсы по 11 остановкам

Мэрия Новосибирска продлила прием заявок на создание и размещение остановочных навесов на территории города, а также павильона для оказания услуг дорожного сервиса. Информация об этом размещена на сайте муниципалитета. Речь идет об остановочных пунктах: «Профилакторий», «Ул. 30 лет Октября», «Автокомбинат», «Детский сад (нечетная сторона)», «Ж/м Акатуйский», «Планетарий», «Мелькомбинат», «МНТК «Микрохирургия глаза», «Ул. 2-я Станционная», «Ул. Лазурная», «Ул. Немировича-Данченко».

— Срок приема заявок на участие в конкурсах продлен до 27 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске был объявлен аукцион на поставку 48 новых остановочных пунктов общественного транспорта. Заказчиком выступал МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Победителем аукциона признано ООО «Дионис», который согласился за 9,5 млн рублей (начальная цена контракта составляла 15,8 млн рублей). Источник финансирования — бюджет города на 2023 год. Срок исполнения контракта — до 15 июня текущего года.

Ранее редакция сообщала, что власти объявили конкурсы на заключение инвестдоговоров на установку остановок.