Адвокат пойдет под суд за разглашение данных следствия в Новосибирске

Завершено расследование дела адвоката, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования в Новосибирске.
– Обвиняемый был предупрежден в установленном законом порядке о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без согласия следователя, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Однако с декабря 2021 по апрель прошлого года он решил придать огласке данные предварительного расследования, тем самым сформировав у общественности убеждение о невиновности своего подзащитного, отмечает прокуратура. Адвокат предоставил видеозапись сотрудникам СМИ для показа в телепередаче.
– В результате чего фрагмент следственного действия стал доступным для просмотра неограниченному кругу лиц, – отмечается в сообщении.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура направила в суд дело о падении башенного крана в Октябрьском районе Новосибирска.
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